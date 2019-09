O helicóptero de combate a incêndios ao serviço do Serviço Regional de Protecção Civil foi chamado esta tarde para actuar no combate a um incêndio em mato no Sítio do Jangão, Ponta do Sol.

A aeronave esteve a utilizar a lagoa do Lugar de Baixo para realizar os reabastecimentos de água. O alerta de fogo soou a meio da tarde, cerca das 16h30, tendo os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol mobilizado para o local 3 viaturas e 8 elementos.