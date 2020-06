Um alerta para um incêndio num prédio localizado na Rua do Seminário, no Funchal, fez sair os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal

Além dos carros de combate a incêndios está no local também uma ambulância, accionada nestas situações, a fim de socorrer possíveis feridos.

Por enquanto, as informações ainda são escassas.

No local encontram-se muitos curiosos.