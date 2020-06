O incêndio que deflagrou esta madrugada na zona do Vasco Gil já atingiu a Ribeira dos Socorridos, junto ao Curral das Freiras.

O Diário apurou que os Bombeiros continuam sem acesso ao fogo, por via terrestre, estando a ser combatido com a ajuda do helicóptero que já descarregou água por três vezes.

Fonte da Autarquia do Funchal confirmou ao DIÁRIO que o canil municipal não foi atingido pelas chamas.