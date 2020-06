Um incêndio na zona do Vasco Gil, no Funchal, está a dar trabalho aos Bombeiros Voluntários, assim como aos Sapadores do Funchal.

Ao que o DIÁRIO apurou, o incêndio está activo desde as duas horas da madrugada, numa zona de difícil acesso, junto ao canil municipal do Funchal. Foi detectado por três elementos que faziam o patrulhamento florestal.

Neste momento, o quartel dos BVM prepara-se para enviar três elementos e os Sapadores avançam com mais cinco.