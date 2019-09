Idosa com suspeita de fractura do colo do fémur enviada para o Hospital Particular

Com suspeita de fracturado no colo do fémur, uma idosa na casa dos 80 anos foi esta tarde socorrida na Estrada Dr. João Abel de Freitas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e encaminhada às urgências do Hospital Particular

O alerta no quartel, dado cerca das 15 horas, apontava para uma vítima de atropelamento. Quando os bombeiros chegaram ao local, além de consciente e orientada, envcontraram a anciã sentada na berma da estrada – próximo dos armazéns da cadeia Pingo Doce. Queixava-se de dores no fémur, tendo sido prontamente encaminhada às urgências, neste caso do novoa cadeiaHospital Particular por solicitação da mesma.