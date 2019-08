Helicóptero decisivo em incêndio praticamente dominado

“Parece que o Governo Regional acertou pelo menos com o helicópetro”. A afirmação é do presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres, Paulo Sérgio Ferreira, que sublinhou o papel decisivo dos meios aéreos no combate ao incêndio que deflagrou esta madrugada (entre a 00h30 e 1 hora) naquela freguesia do concelho da Calheta.

O fogo, que chegou colocar em risco habitações, no sítio do Lombo da Rocha, está praticamente dominado, segundo fonte do DIÁRIO no local.

Oito meios, incluindo o helicóptero da Protecção Civil, e 17 elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta foram mobilizados para combater o fogo no terreno.