Helicóptero de combate a incêndios auxilia Bombeiros no Vasco Gil

O incêndio que deflagra no Vasco Gil desta as duas horas da madrugada, conta com a preciosa ajuda do helicóptero de combate a incêndios que está na Madeira desde 1 de Junho, no âmbito do Programa Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF).

Recorde-se que tal como o DIÁRIO avançou esta manhã, o incêndio deflagra numa zona de difícil acesso e junta elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Sapadores do Funchal que estão no local.

O intenso cheiro a fumo é sentido em várias zonas do Funchal e colocou a população em alerta.