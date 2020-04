Gata com queimaduras resgatada na Ponta do Sol

A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou uma gata que se encontrava com queimaduras no corpo, nos Canhas, na Ponta do Sol.

Ao que tudo indica, o animal, a quem deram o nome de ‘Joaninha’, foi queimado com água a ferver.

Está agora AuQmia ClinicaVet a receber tratamento.

“Sabem a sensação de extrema dor quando queimamos uma pequena parte do nosso corpo? Imaginem as dores que esta gata está a sentir. Nem o tempo livre devido à quarentena fez as pessoas reflectirem e terem um bocadinho mais de compaixão e empatia pelos animais.

A Joaninha está internada e já iniciou os tratamentos. Precisamos de ajuda para pagarmos à clínica todos os cuidados por favor”, publicou a associação na sua página de facebook.