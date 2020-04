Força Aérea resgata homem de navio a Norte da Madeira

Um homem, de 29 anos, foi ontem resgatado pela Força Aérea Portuguesa, quando se encontrava a bordo do navio ‘Kaszubi’ que navegava a cerca de 445 km a Norte do Arquipélago da Madeira.

O indivíduo, de nacionalidade polaca, precisava de assistência médica urgente e após ter sido resgatado pelo EH-101 Merlin foi transportado para Porto Santo onde uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – ‘Linces’, o aguardava para o transportar para a Base Aérea N.º 6, no Montijo. No decorrer do resgate, o Falcon 50, que aguardava a chegada do EH-101 Merlin, realizou o transporte de um paciente, de 80 anos, que precisava de cuidados médicos, de Porto Santo para o Funchal, na Madeira.

A Bordo esteve uma equipa médica do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea, informou o departamento de relações públicas da Força Aérea Portuguesa.

O Falcon 50 aterrou no Montijo às 01H30 e o indivíduo resgatado do navio foi encaminhado para uma Unidade Hospitalar.