Um incêndio num caixote do lixo, no Caminho da Azinhaga, junto às piscinas da Penteada, mobilizou esta noite os Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta foi dado por volta das 6h30 da manhã, tendo a corporação respondido com cinco elementos. Já no local, aperceberam-se de que se tratava de um fogo num caixote do lixo que acabou por ser rapidamente extinto.