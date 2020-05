Um despiste de moto na descida da Praia Formosa, no Funchal, provocou esta manhã um ferido.

O motociclista apresentava escoriações no corpo e suspeita de fractura numa perna e teve de ser socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportou para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.