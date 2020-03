Creme para as mãos motiva alerta da ARAE

O creme para as mãos com a designação ‘Um tubo de plástico verde pálido com flores, com uma tampa preta. 30g’, do ‘eBay’, também motivou um alerta por parte da ARAE.

A Autoridade Regional das Actividades Económicas, explica que os produtos químicos presentes no creme são absorvidos pela pele ou ingeridos quando as mãos entram em contacto com a boca e causam danos internos aos órgãos. “O creme também não possui ingredientes listados em inglês; portanto, o potencial de reacção alérgica é desconhecido, pelo que não é possível identificar possíveis danos”, adiantou a entidade pública.