Um colisão entre dois carros ocorrida há pouco à entrada da via-rápida em São Martinho, no Funchal, causou ferimentos a uma mulher, ocupante de um das viaturas. A vítima queixava-se de dores no peito. Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que a levaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, a fim de ser assistida.