Uma colisão entre um carro e uma moto provocou, ao final da tarde de ontem, um ferido no Caminho de São Martinho, no Funchal. A vítima, um rapaz de 20 anos, apresentava suspeita de fractura nos dois pulsos e teve de ser socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que assegurou o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.