Uma mulher de 69 anos perdeu o controlo do automóvel que conduzia e despistou-se esta tarde na Estrada das Eiras, no Caniço, embatendo com o carro numa parede.

A vítima estava consciente, mas queixava-se de dores numa perna e na zona torácica. Foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.