Capitania confirma resgate de jovem banhista alemão no Seixal

A Capitania do Porto do Funchal confirmou, através de comunicado, o resgate de um banhista alemão, com 17 anos, que se encontrava a nadar nas piscinas naturais do Seixal e que acabou por ser arrastado para o mar.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, o jovem encontrava-se nas piscinas conhecidas como Poças das Lesmas, quando acabou por ser arrastado para o mar, necessitando de auxílio.

A embarcação salva-vidas SANAS 105 deslocou-se ao local, tendo o alerta surgido por volta das 15h18, cerca de 10 minutos depois chegava a comunicação aos bombeiros para a necessidade de uma ambulância no cais do Porto Moniz. O rapaz desembarcou às 16h03, sendo encaminhado para o Centro de Saúde do Porto Moniz numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

A vítima apresentava diversas escoriações nas pernas.