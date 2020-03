Associação de Pastores acusa Polícia Florestal de abater gado

A denúncia parte da Associação de Pastores das Serras de Santo António, São Roque e Areeiro: “Esta segunda-feira, na zona da Calheta, foram abatidos entre seis a 10 cabeças de gado caprino, numa acção desencadeada pela Polícia Florestal”, acusa José Gomes, dirigente da associação do concelho do Funchal, que recrimina a diligência dos elementos da Guarda lembrando que “poderiam e deveriam ter uma acção mais pedagógica em vez de actuarem de uma forma prepotente e radical”.

O pastor admite que as cabras poderiam estar numa zona não autorizada para apascentação, circulando livremente, o que contraria a lei em vigor. No entanto, José Gomes recorda que o concelho da Calheta tem poucas zonas de pasto, muito menos depois do incêndio que aconteceu no início de Fevereiro que ardeu com uma área significativa de pasto.

“Qualquer dia as pessoas deixam de ter gado. É assim que querem? Então que seja”, expressou há instantes ao nosso jornal.

Um caso que o DIÁRIO vai acompanhar.