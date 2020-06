ARAE alerta para perigo de pistola de brincar

Uma pistola de brincar (UZI), contendo projécteis de gel expansíveis em água, vendida através da plataforma online ‘eBay’, irá deixar de ser comercializada porque representa perigo para as crianças, informou a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE).

Segundo a ARAE, foi identificado, após a realização de testes de segurança, a presença de projéteis esféricos em gel com 1,9 mm de diâmetro que, após 24h de imersão em água, aumentam 458% do tamanho original.

“Num possível cenário, esses projécteis podem ser ingeridos acidentalmente pela criança antes do processo de crescimento na água ter concluído e consequentemente, continuarem a crescer dentro do esófago da mesma. Nessa condição as vias respiratórias da criança podem ficar bloqueadas pelo projéctil e esta asfixiar”, informou, lembrando que “consoante o disposto na Norma EN 71-1:2014+A1:2018, a percentagem máxima permitida para um brinquedo expandir é de 50%, pelo que, estamos perante um brinquedo que não se encontra em conformidade com a referida Norma, nem com os requisitos preconizados na Directiva 2009/48/CE, de 18 de Junho, relativa à segurança dos brinquedos”.

Identificação do brinquedo:

• Categoria: Brinquedo

• Descrição do brinquedo: Pistola UZI, contendo projécteis de gel expansíveis em água

• Descrição presente na embalagem do brinquedo: ‘USB graffiti gun with expandable gel beads for ammunition’

• Lote: KH048205/6801’

• Código de barras: 5060542681599’