ARAE alerta madeirenses para risco de brinquedos de páginas online

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) deixou na sua página um alerta aos madeirenses para não comprarem o brinquedo com a descrição ‘Chocalho de madeira multicolorido com sinos de metal na parte superior’, da página de venda online ‘Joom’, pois o brinquedo possui risco de ingestão e asfixia devido à presença de peças pequenas que se soltam após o teste de torção.

A ARAE deixou também um alerta em relação a um urso de peluche da página de venda online eBay, com a descrição ‘Ursinho de peluche macio disponível em cores diferentes com luzes LED’, o qual apresenta várias não conformidades: “a alça do fecho-éclair e o nariz do ursinho de peluche podem ser facilmente destacados, originando pequenas peças. Ao abrir o fecho na parte de trás do brinquedo, o mecanismo interno fica acessível e fragmentos dos cabos, partes dos leds e a cola dos leds podem ser facilmente removidos. Uma criança pequena pode se engasgar com essas pequenas partes ao colocá-las na boca. Além disso, o cabo eléctrico no interior do brinquedo é acessível e pode ser completamente retirado. Este cabo com um comprimento de 1440 mm (considerando que são permitidos 220 mm) tem um grande potencial para enredar-se no pescoço de uma criança pequena e, portanto, apresenta um risco de estrangulamento.

O material de enchimento é acessível quando o fecho é aberto e através de uma abertura das costuras que não resistem ao teste de tensão. A tampa do compartimento da bateria pode ser aberta sem o uso de uma ferramenta ou sem a realização de dois movimentos independentes. O interior do compartimento da bateria contém conexões metálicas para as baterias que podem ser facilmente removidas, gerando peças pequenas com bordas afiadas. As molas dentro do compartimento da bateria também se soltam facilmente, gerando pequenas peças com pontas afiadas. Uma criança pequena pode se engasgar e/ou sofrer ferimentos ao colocar essas pequenas peças na boca. Existe um risco químico devido à presença de ftalatos- os revestimentos plásticos dos fios eléctricos (acessíveis neste brinquedo) contêm os ftalatos DEHP, DIBP e DINP”.