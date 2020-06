Alerta para incêndio revelou-se fuga de gás no Lar da Bela Vista no Lazareto

Uma fuga de gás, no Lar da Bela Vista, no Lazareto, levou ao accionamento dos operacionais de duas corporações de bombeiros do Funchal. Quando chegaram ao local, perceberam tratar-se de um torneira de gás que se encontrava mal selada, pelo que estava a emitir um intenso cheiro a gás.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal enviaram vários veículos para o local, entre eles ambulâncias, uma vez que se chegou a temer uma possível explosão e consequente incêndio. No entanto, os meios não chegaram a intervir.

Foi feita a ventilação do espaço e desligada a ligação de gás.