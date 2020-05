Acidente na via rápida no Funchal motiva desencarceramento de vítimas

Uma violenta colisão entre duas viaturas, na via rápida, no sentido Caniço - Funchal, na zona de São Gonçalo, no Funchal, levou à necessidade de desencarcerar, pelo menos, duas vítimas.

As informações sobre o sucedido ainda são escassas, mas sabe-se que no local estão duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como uma equipa da EMIR e a Polícia de Segurança Pública. Uma das viaturas envolvidas no acidente ficou imobilizada na relva. As indicações que chegam dão conta de que duas vítimas tiveram de ser retiradas dos veículos com recurso a material de desencarceramento.