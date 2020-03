Está à procura de um local acolhedor e com boa gastronomia para assinalar o Dia do Pai? Não pense mais no assunto e venha ter connosco!

No Sabores D’Itália do Caniço Shopping conte com boa gastronomia e bom ambiente.

Espreite lá o menu especial que preparamos para este dia, lembrando que ofereceremos brindes a todos os pais que nos visitarem.

Venha celebrar esta data especial na nossa companhia!

Contactos:

Sabores D’Itália - Caniço Shopping

Telefone: 291 936 267

Facebook