Vamos à Taberna Ruel?

A Taberna Ruel já deixou a sua marca na zona histórica da cidade do Funchal.

Com um ambiente único e com pratos verdadeiramente deliciosos, tem proporcionado, a todos aqueles que por aqui passam, experiências gastronómicas incríveis e percebe-se o porquê! Apostamos em produtos de alta qualidade, dando preferência aos sabores da nossa Região. As nossas refeições são confeccionadas com paixão e estamos certos de que isso faz toda a diferença!

Aqui o peixe capturado nos nossos mares é sempre fresco e é comprado todas as madrugadas pelo nosso proprietário, o senhor Ruel. Além do peixe, há também outras apetitosas especialidades: lagosta, lavagante, cavaco regional, ameijoas, navalha e sapateira.

Também as carnes maturadas na brasa são uma tentação! Ricas em sabor, têm feito parte das preferências dos nossos clientes. O Tomahawk com maturação de 30 dias, por exemplo, tem cativado até os clientes mais exigentes! Pode sempre acompanhar de perto a confecção da sua refeição, na zona de churrasco ao vivo, que fica no pátio do nosso restaurante.

Mas há outros pratos que compõem a nossa carta: carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, t-bone na brasa, bife do filete com molho de pimenta verde, mousse de chocolate caseira e cheesecake da casa.

A gastronomia regional também tem o seu lugar: espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá e a nossa saborosa cassata de maracujá, são também ótimas escolhas. E para beber, nada melhor do que um bom vinho.

Aguardamos a sua visita!

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/

*Seja responsável, beba com moderação.