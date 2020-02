Vai casar? Apresentamos lugares únicos para desfrutar a dois

Apresentamos as seguintes sugestões para ter uma lua-de-mel de sonho:

Punta Cana:

Encontramos um dos maiores tesouros das Caraíbas, um verdadeiro paraíso terrestre, o éden onde pode descansar e descontrair, um recanto especial de praias brilhantes, mares azul-turquesa, espreguiçadeiras e coqueiros, com que sempre sonhámos e ao qual queremos voltar, vezes sem conta. Desde* €1.225,00 por pessoa.

La Romana:

É a terra mais doce da República Dominicana, uma vez que era do seu porto que saía o açúcar de cana, produto natural que deu a volta ao Mundo. Agora transformou-se num destino turístico de primeiro plano, onde pode viver as autênticas Caraíbas. Com experiências e planos totalmente personalizados, passeamos pelas suas praias de areia suave, pelos seus mares de coral e Altos de Chavón. Desde* €1.246,00 por pessoa.

Jamaica:

Um destino para dançar. Bob Marley nasceu aqui e não foi por acaso. É um lugar onde deve ir para desfrutar de música, de danças electrizantes e de festas sem limites.

Uma Ilha para se perder nos ritmos mais vibrantes. Todas as culturas e civilizações parecem confluir com uma mistura universal que configura a sua população diversa e acolhedora. Desde* €1.441,00 por pessoa.

Samaná:

É a jóia virgem do Atlântico dominicano, uma península onde as nossas pupilas se enchem do azul intenso das suas águas e da beleza intacta das suas esplêndidas florestas de mangues. Terra fértil e profundamente hospitaleira, num dos destinos mais acolhedores da República Dominicana. Nomes pelos quais se apaixonará para sempre: Playa Bonita, Las Terrenas, El Portillo, Morón, Playa las Ballenas e El Valle. Desde* €1.280,00 por pessoa.

Riviera Maia:

Paixão pelo autêntico. Chamar ao México o país das mil maravilhas é pouco! Esta terra de raízes maias, astecas e incas, estende-se diante de nós como um mapa multicolorido banhado pelo mar das Caraíbas e em que cada recanto é uma visita imprescindível, uma experiência por viver, um momento inesquecível para encher a nossa mala com as melhores recordações. Desde* €1.246,00 por pessoa.

Maiorca:

Bem-vindo ao ponto de partida de uma viagem inesquecível. O quilómetro zero a partir do qual começaremos a percorrer os 4992 km do território mais espectacular do Mediterrâneo. Prepare a sua mala e dê largas à sua imaginação. Desde* €482,00 por pessoa.

Menorca:

Sabe a... queijo, maionese, caldeirada de lagosta e gin Xoriguer. Tudo isso com um leve toque de mar que lhe proporciona singularidade e leva os seus produtos mais apreciados e a sua cozinha tradicional até às mesas do mundo inteiro. As suas enseadas têm uma beleza e uma tranquilidade irresistivelmente atractivas. Desde* €544,00 por pessoa.

Ibiza:

A beleza e a diversão. A costa das Ilhas Pitiusas, as meninas bonitas das Baleares é um destino onde pode libertar o espírito, dar largas à imaginação e encher-se de luz e alegria positiva. A noite mistura-se com o dia e o mar beija-o a cada manhã com a promessa de felicidade nos lábios. Desde* €682,00 por pessoa.

Tenerife:

A rainha das Canárias. Um planeta inteiro de diversão, onde se pode encontrar absolutamente tudo o que se possa desejar para umas férias cheias de propostas e planos à medida. É a mais extensa de todas as ilhas. As suas paisagens montanhosas brilham com luz própria, dando-lhe carácter, autoridade e uma personalidade que a transformam num estúdio de cinema com o Teide ao fundo. Desde* €465,00 por pessoa.

Lanzarote:

É a Lua na Terra. A ilha mais vulcânica de todas as Ilhas Canárias oferece um espectáculo de formas impressionantes com crateras, barrancos, grutas, tubos e vales de lava solidificada. Reserva da Biosfera pela UNESCO. A simbiose entre a obra do homem (César Manrique) e a natureza constitui a razão deste prestigiado reconhecimento. Desde* €604,00 por pessoa.

Gran Canária:

Uma Ilha que o vai surpreender. Um mundo em pequena escala, onde pode encontrar tudo o que possa imaginar. De facto, a ilha é conhecida como o continente em miniatura, com os seus 236 quilómetros de costa, dos quais 60 oferecem praias incríveis com paisagens extraordinárias, onde pode mergulhar e desfrutar das melhores zonas de praia de todo o Atlântico. Desde* €463,00 por pessoa.

Fuerteventura:

O local ideal para percorrer as ondas do Atlântico. Prepare a sua mala porque se o Éden existir vai certamente encontrá-lo nesta ilha privilegiada. É uma ilha onde poderá percorrer as ondas do Atlântico e dirigir-se depois até à Ilha de Lobos para desfrutar de um pouco de paz nas suas praias virgens. É uma Ilha repleta de contrastes que o vai apaixonar. Desde* €573,00 por pessoa.

