Uma aventura pelos antípodas

Descubra a maravilhosa ilha da Nova Zelândia a partir de Sidney, na Austrália, numa viagem completa com voos desde Espanha, hotéis, visitas, cruzeiro, transferes e guia assistente incluídos. Uma viagem única de 19 dias onde conhecerá as cidades mais emblemáticas desta ilha mas também Sidney, a mais antiga cidade australiana mas também, dizem, a mais animada!

Com partida no dia 19 de Outubro de Madrid ou Barcelona em voo Emirates, este programa foi desenhado para completar o cruzeiro com uma experiência por terra incluindo estadia de 3 noites em Sidney com visitas da cidade.

O cruzeiro propriamente dito terá uma duração de 14 dias com a partida no navio Majestic Princess de Sidney e passagem pelo Fjordland National Park, Dunedin (Port Chalmers), Akaroa, Wellington, Tauranga, Auckland, Bay of Islands (Nova Zelândia), terminando de novo em Sydney no dia 5 de Novembro para embarcar em voo Emirates com destino a Espanha.

Com um valor desde 3 751€ por pessoa em ocupação dupla, esta viagem inclui voos da companhia Emirates desde Madrid ou Barcelona/Dubai/Sidney/Dubai/Madrid ou Barcelona, transferes durante a viagem, 3 noites de estadia em hotéis de 4* em Sidney, acompanhamento de Guia assistente em Espanhol, visitas de Sidney, cruzeiro de 14 dias em camarote duplo com pensão completa, taxas de embarque e aeroportuárias e seguro.

Não estão incluídas no preço as despesas de reserva, voo de/para Barcelona ou Madrid, gratuidades, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]