Reveillon Rooftop Party

Já tem planos para o jantar de final de Ano, mas ainda não sabe onde continuar a sua noite? Seja como for, a verdade é que chegou mesmo a hora de partir à descoberta do local ideal para a sua festa de Final de Ano.

No Pestana CR7 Funchal vamos dar as boas vindas a 2020 com uma extravagante e auspiciosa festa de Reveillon, sempre na companhia dos exuberantes fogos de artíficio Madeirenses.

Convidamo-lo a vibrar numa festa com o cunho Pestana CR7, repleta de alegria, cores e tradição onde a única obrigatoriedade é a sua diversão.

Com um valor de 60€ por pax, bar aberto das 23h30 até às 04h00 e muitas outras surpresas, estão reunidas as condições para que esta sua noite de Reveillon seja verdadeiramente memorável.

Não espere mais, faça já a sua reserva e entre com o pé direito nesta nova “oportunidade”, escolha-nos, brinde connosco e prepare-se para as primeiras horas do 1º dia do ano recheadas de puro divertimento e boa vibe.

E lembre-se, o importante é que você esteja feliz, no lugar certo, na hora certa, no... PESTANA CR7 FUNCHAL!

Condições:

As reservas só são confirmadas após o pagamento integral.

Se optar por fazer o pagamento por transferência bancária, solicitamos uma cópia dos detalhes de pagamento.

As reservas não são reembolsáveis.

As reservas são limitadas de acordo com a disponibilidade, aceites até 30.12.2018

Importante trazer a factura de compra.

Reservas | Informações

+351 291 140 480

[email protected]