Refeições com sabor, qualidade e um toque de originalidade

Se procura qualidade e frescura nos sabores inconfundíveis da nossa terra, tem de visitar a Taberna Ruel, na Rua Santa Maria, número 119, no Funchal.

No nosso espaço, encontra um menu alargado de várias iguarias que certamente irão satisfazer o seu paladar.

Garantimos não só uma refeição deliciosa, como também um atendimento personalizado. Apostamos nos produtos mais frescos da nossa terra. Exemplo disso, são os nossos pratos de peixe, confeccionados com grande qualidade, graças ao peixe que todas as madrugadas é comprado nas lotas pelo nosso proprietário, o senhor Ruel.

Para além dos pratos de peixe, onde brilha o nosso filete de espada com banana, na Taberna Ruel encontra deliciosos pratos de marisco, onde pode optar pelo nosso cavaco regional, a lagosta, o lavagante, as irresistíveis amêijoas, navalhas e sapateira. Tal como já referimos, são várias as opções para a sua refeição, mas queremos recomendar ainda o carpaccio de espada, a sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco ou o bife do filete com molho de pimenta verde. Irresistível é também a nossa espetada regional e o bolo do caco.

Fique a saber que no pátio da Taberna Ruel temos uma zona de churrasco ao vivo, onde pode assistir à confecção de peixes e carnes na brasa, como por exemplo, o tomahawk com maturação de 30 dias, ou então o T-bone na brasa, uma autêntica tentação para quem simplesmente não resiste a um bom prato de carne bem preparada e temperada.

Depois de aconchegado o estômago, deleite-se com uma saborosa cassata de maracujá, mousse de chocolate ou com o nosso irresistível cheesecake caseiro.

E como não deixamos nada ao acaso, sugerimos que acompanhe a sua refeição com um belo vinho português. A nossa garrafeira está repleta deles, cabe-lhe a si escolher o que mais lhe agrada.

Visite-nos!

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal ( naZona Velha da cidade)

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/