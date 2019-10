Qualidade, simpatia e preços acessíveis!

No momento de escolher o local ideal para uma refeição deliciosa, há que ter em conta não só a vista para o nosso esplendoroso Atlântico, como também a qualidade da comida, a simpatia no atendimento e os preços sempre acessíveis. No Restaurante Borda d’Água, na vila da Ribeira Brava, encontra tudo isto e muito mais!

Desfrute do seu almoço ou jantar, enquanto contempla a imensidão do nosso mar, num ambiente calmo, relaxante e muito agradável.

No nosso Restaurante pode encontrar diversos pratos que já têm feito as delícias dos nossos clientes. Para além da gastronomia regional, onde destacamos a saborosa espetada regional e o nosso já famoso bolo do caco, chamamos a sua atenção para outras especialidades: a mista de peixe e marisco que inclui três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa que dá ainda mais sabor à sua escolha. Esta especialidade é servida tanto ao almoço como ao jantar.

E para os eventos marcantes da sua vida (festas de casamento, batizados, aniversários, entre outros), disponibilizamos um buffet diversificado. Por isso, se já está a planear a sua próxima festa não hesite em contactar-nos.

Restaurante Borda d’Água

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]

Facebook

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira

Restaurante aberto todos os dias das 08h às 24h.