Os Sabores D’Itália no conforto do seu lar

O nosso Restaurante, situado no Caniço Shopping, é conhecido pelas suas massas frescas, pratos extraordinariamente saborosos e diferentes de todos aqueles que já provou. Assim e para facilitar o dia-a-dia dos nossos estimados clientes, o Restaurante Sabores d’ Itália disponibiliza um serviço de take away para que possa degustar e apreciar os nossos pratos no conforto do seu lar, com aqueles que mais ama.

Assim e para todos os interessados no nosso serviço take away, deixamos o nosso contacto mais directo, para que possam fazer as vossas encomendas que deverão ser levantadas no nosso restaurante.

Contactos:

Sabores D’Itália Caniço Shopping

Telefone: 291 936 267

Facebook