O Pestana CR7 tem uma novidade para si

Neste enterro do osso, o Samba, a folia e a boa disposição vão invadir o CR7 Corner. Com actuação ao vivo da Trupe Turma do Funil, sob o tema da Magia à Diversão, as portas estarão abertas a todos quantos queiram rechear a sua noite de alegria.

Das 22h00 às 23h00 o Samba ditará as regras no CR7, por isso apareça mais cedo, e carregue energias com o nosso Best Seller Derby Burguer ou com aquela típica Pizza Italiana tão a seu gosto.

Marque já na sua agenda, dia 29 de Fevereiro, o melhor do Carnaval regional é no Pestana CR7.

Esperamos por si!