O Madeira Film Festival Screenings está de volta!

O Fórum Madeira acolhe uma parceria inédita em Portugal chamada Screenings Funchal, onde nos Cinemas NOS é exibido todos os sábados, às 21:00, um filme cuidadosamente selecionado pela equipa do Screenings. Esta parceria permite que se desfrute, na cidade do Funchal, do melhor do cinema e nas melhores condições de exibição que só os Cinemas NOS conseguem proporcionar.

Não pode perder, este sábado, dia 5 de outubro, “Parasitas”, do sul coreano Bong Joon-ho, um filme que conquistou a Palma de Ouro na última edição do Festival de Cannes.

Em “Parasitas”, conhecemos Ki-taek, que tem uma família unida, mas estão todos desempregados e as suas perspectivas futuras são negras. O filho Ki-woo é recomendado por um amigo, que frequenta uma prestigiosa universidade, para dar explicações bem pagas, o que vem desencadear a esperança de um rendimento regular na família. Este primeiro encontro entre as duas famílias vai provocar uma imparável cadeia de incidentes. Um filme de difícil classificação, que mistura humor negro com sátira, crítica social e suspense. Uma alegoria honesta acerca dos obstáculos de coexistência que enfrentamos num mundo onde a polarização económica e desigualdade parecem se agravar cada vez mais.

No dia 12 de outubro, será exibido “Santiago, Itália”, de Nanni Moretti. Um filme-documentário que conta, através das palavras dos protagonistas e de diverso material da época, os meses que se seguiram ao golpe de estado de 11 de setembro de 1973, o qual pôs fim ao governo democrático de Salvador Allende no Chile. Concentrando-se em particular no papel da embaixada italiana em Santiago, que deu abrigo a centenas de opositores do regime do general Pinochet, permitindo-lhes chegar a Itália. Nanni Moretti numa obra que talvez fale mais do presente do que do passado, presta clara homenagem à atitude que a Embaixada de Itália teve, na altura, para com os refugiados políticos.

Para ver, no dia 19 de outubro, “Letto” (ou o Verão em tradução mais livre), do russo Kirill Serebrennikov. Conta a vida da lenda do rock soviético Viktor Tsoi e como, no início, foi abraçado por outro músico da cena cultural de Leninegrado, Mike Naumenko, e sua mulher, Natasha. Usa o rock’n’roll e a música popular, tanto da Rússia como dos Estados Unidos, para contar a história de dois rock-stars russos dos anos 80, Viktor Tsoi da banda Kino e Mike Naumenko de Zoopark. Uma viagem onde não faltam os covers de Talking Heads, Iggy Pop, T-Rex, Lou Reed e David Bowie.

No dia 26, e para encerrar em grande o mês de outubro, não perca “ Vem e vê”, de Elem Klimov. O herói do filme é Flyora, um adolescente de 16 anos. Se no início da história Flyora é um rapazinho como tantos outros da sua idade, à medida que ele vai conhecendo o horror das execuções perpetradas pelos Nazis, a sua cara vai-se transfigurando e envelhecendo. As transformações no rosto de Flyora são o espelho do rosto da guerra. Talvez um dos melhores filmes anti-guerra alguma vez feitos.