Novo campo de Paintball na Camacha

A marca Paintball Madeira surgiu em 2002, com o intuito de proporcionar a miúdos e graúdos momentos de puro divertimento e descontracção.

Sendo esta uma actividade que consiste num jogo entre duas equipas e tendo como objectivo principal eliminar os adversários, fazendo com que as bolas rebentem quando os atingem, é inevitável que durante este tipo de jogo não haja diversão e brincadeira.

Neste momento, temos um novo campo na Camacha, situado no antigo Hotel da Camacha, com estruturas criativas, pensando única e exclusivamente no cliente. Neste mesmo campo, pode optar por diferentes jogos, por exemplo, “Total Elimination” (o objectivo é eliminar o maior número de adversários) ou o “Capture the Flag” (o propósito é conquistar a bandeira situada no meio do campo e levá-la para a base do adversário). A verdade é que quantos mais adversários forem eliminados, mais facilmente se alcançará o objectivo.

Reservas através do seguinte contacto telefónico: 962 786 622

Saiba mais sobre nós em: www.paintballmadeira.com ou através da nossa página de Facebook.