Katia Aveiro recorda infância: “A minha cama era sustentada por tijolos e fui mordida na cara por um rato”

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, publicou esta madrugada um testemunho emocionante sobre os tempos de infância passados na Quinta Falcão, em Santo António.

Num longo texto redigido na rede social Instagram e com uma imagem da antiga casa que hoje já não existe, Katia começou por recordar que a sua cama “era sustentada por tijolos” e que chegou a ser mordida na cara por um rato, quando ainda era uma “bebé de meses”.

“Não tenho vergonha nenhuma de dizer isto. Graças a Deus a minha mãe chegou a tempo, senão era mais feia do que sou hoje. Cresci num bairro pobre, desde cedo aprendi a valorizar o pouco que tinha, a vida sempre respondeu ao longo do tempo com alternativas (...) e a gente se ajudava uns aos outros. Aí nasceu a união, porque dividíamos com os nossos toda e qualquer conquista. Desde pequena que a minha mãe me ensinou a partilhar entre nós o que tínhamos, a capacidade de ajudar alguém não tem a ver com as suas posses, todos devem e podem ajudar alguém, independentemente da sua condição social. A ajuda é vasta. Eu já fui ajudada por pessoas sem que elas mesmo soubessem... E tu ajudas alguém?”, questionou a empresária.

Katia Aveiro remata o texto introspectivo com uma frase que a levou a escrever esta mensagem para os seus seguidores: “Se queres ajudar alguém não lhe dês peixe, mas ensina-o a pescar”.

A publicação alcançou mais de 12 mil reacções e cerca de 500 comentários.