Inspiração mediterrânica na Pizzeria Galosol

A Pizzeria Galosol encontra-se no Galo Resort, no Caniço de baixo, mas não é só para turistas! As suas pizzas, de inspiração mediterrânica, primam pelo equilíbrio entre a massa leve e 15 diferentes coberturas, passando pelas receitas clássicas até às opções vegetarianas. Recomendamos a da casa chamada Galosol, ou para os apaixonados por cogumelos frescos, sugerimos uma deliciosa Funghi que reúne três tipos diferentes de cogumelos.

Seja qual for a opção, prepare-se para saborear uma pizza única que o vai arrebatar pela simplicidade e sabor. Mas atenção, o menu da casa não se limita a pizzas, pois aqui poderá encontrar massas secas e frescas que poderá combinar com molho a gosto, deliciosos risotos vegetarianos, doces sobremesas e a selecção de vinhos da casa.

O restaurante é composto por um espaço interior e uma esplanada fechada, ideal para se abrigar do frio no Inverno e do calor no Verão. O ambiente é rústico e acolhedor sempre ao som dos clássicos italianos. Se preferir, também pode levar estas iguarias para casa. O restaurante não tem serviço de entregas, mas tem take-away! Para isso, basta encomendar o seu prato através de uma chamada telefónica.

Aberto todos os dias 12:00-15:00 | 18:00-22:00 feriados: 12:00-22:00

Morada: Rua Baden Powell, Caniço de baixo

Serviço Take-away 291 930 931