O Hotel Meliá Madeira Mare apresenta sábado, no Bar Luna e Nini Deck & Terrace Bar, o ‘Sunset DJ’, um fim de tarde descontraído, com boa música, ao som de DJ Vitor Freitas.

Este evento realiza-se todos os sábados, até ao final do Verão, entre as 20 horas e as 22h30. A entrada é livre.