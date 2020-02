Grande noite de karaoke no Reguilha Bar

Com o fim-de-semana à porta, sabe bem sair e se divertir com a família ou os amigos num espaço agradável e com bom ambiente. Então, fique a saber que esse espaço só pode ser o Reguilha Bar!

Além dos habituais comes e bebes, prometemos muita diversão nesta especial noite de karaoke animada pelo DJ Carlos Gomes que está agora a arrancar com as actuações que só terminam às 2 da manhã!

Para amanhã, dia 29, está prometida mais uma noite de pura diversão e folia. Vamos festejar o tradicional Enterro do Osso e contaremos com a presença da Trupe Fitness Team.

Faça-nos uma vista!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

Facebook