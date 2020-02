Galo Resort celebra São Valentim com programa de experiências românticas

Estadia em ambiente romântico com espumante para brindar ao amor, jantar romântico com menu para partilhar, massagens em casal e Sunset Romântico com degustação de vinho, são algumas das propostas para o fim-de-semana dos namorados. Aproveite as nossas sugestões e surpreenda alguém especial. Estadia simples a partir de 69,95€. Packs com jantar ou massagem em casal a partir de 123€.

Todas as ofertas incluem acesso livre às saunas panorâmicas vista mar, banho turco perfumado, piscina interior aquecida, hidromassagem em jacuzzi, bem como a todas as facilidades do resort.

Reservas:

291 930 930 [email protected]