Este sábado não faltará música na Babel Diskool! Da música popular às grandes sonoridades do momento, contaremos com muita animação desde as 21h até às 6 da manhã.

Logo no começo da noite, marcarão presença no nosso espaço vários artistas regionais aquando do programa “Músicas do Arco da Velha, da Rádio Festival 98., e a partir das 24h será a vez do DJ Américo Nunez nos presentear com mais uma das suas performances incríveis.

Babel Diskool

Cotactos:

Tel: 968 572 777

[email protected]

Facebook