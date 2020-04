Este é o carro da semana!

Este é o carro em destaque esta semana no Megamotor: Fiat 500 Abarth 595 Pista, a gasolina. Antes 25.900€ agora 23.900€!

Viatura desportiva tanto na sua estética como no seu desempenho, viatura de serviço com poucos quilómetros de 2019.

Excelente performance em estrada, compacto pesando apenas 1100kg, o que permite uma condução dinâmica. Motor 1.4 T-jet com 160cv, com bom equipamento de fábrica: painel 100% digital, GPS, ar condicionado, sistema UConnect com Bluetooth, entre outros.

Possibilidade de retoma mesmo com dívida.

Financiamento a partir de 320,75 Eur/Mês sem entrada inicial.

Garantia de fabricante de 24 meses.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.

*Campanha válida de 18/04/2020 a 25/04/2020

Se precisar de algum esclarecimento adicional entre em contacto através do 913454545 /913454540 ou do nosso site: www.megamotor.pt.