Enriqueça as suas noites de sábado, com a programação do Screenings Funchal, nos Cinemas NOS do Forum Madeira!

O projeto Sreenings Funchal apresenta, todos os sábados, sessões de cinema alternativo que têm vindo a conquistar cada vez mais seguidores que acompanham, dedicados, todas as novidades deste estilo, exclusivo no Cinema NOS do Forum Madeira!

Os filmes propostos são assinados por realizadores internacionais e que abordam temas culturalmente diferenciados e que por isso ganham um encanto subliminar que os distingue das produções de grandes estúdios, não estando, originalmente, acessíveis ao grande público. Felizmente, o Screenings Funchal contorna esta questão com uma oferta que enriquece as noites de sábado no Forum Madeira.

Terminado o mês de Fevereiro e finalizado o “É tudo Brasil”, o Screenings Funchal apresenta dois dos filmes que integraram a 2ª Mostra de Cinema da Casa da Imprensa – Ideal. “Uma Vida Alemã” é a história da mulher que foi secretária de Goebbels e que aos 105 anos de idade fala sobre a sua vida durante o nazismo e depois.

Em seguida “Para Sama” relata na primeira pessoa a guerra civil da Síria, onde a realizadora conta à sua própria filha, nascida no meio da guerra, como o país foi sendo destruído. Um dos filmes mais premiados de 2019, venceu entre muitos outros o BAFTA para Melhor Documentário e foi nomeado para o Óscar de Melhor Documentário. Este relato não deixará ninguém indiferente e será sem dúvida um dos melhores a estrear este ano em Portugal.

O mês termina de uma forma muito especial com “A Dog Called Money”, um documentário do realizador e fotojornalista Seamus Murphy em torno da criação do álbum “The Hope Six Demolition Project” (2016) de PJ Harvey.

Polly Jean Harvey, quatro vezes nomeada para o Mercury Prize é a única artista de sempre a tê-lo vencido por duas vezes. Primeiro com “Stories from the City, Stories from the Sea” (2001) e com o maravilhoso “Let England Shake” (2011). Uma poética e sublime reflecção sobre a devastação da Primeira Guerra Mundial e a hipocrisia da política contemporânea. É neste último que começa a colaboração de PJ Harvey com Seamus Murphy que realizou os videoclips do álbum, posteriormente editados num DVD intitulado “12 Short Films by Seamus Murphy”. A colaboração prosseguiu ainda com o incrível livro “The Hollow of The Hand” (2015) com fotografias de Seamus e poemas de Polly, que surgiu de viagens ao Kosovo, Afeganistão e Washington DC. O documentário alterna entre essas viagens e o processo original e ousado de gravação do álbum. Imperdível para quem conhece PJ Harvey e essencial para quem não conhece.

