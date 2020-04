Empresas em dificuldade: DS Crédito Funchal esclarece dúvidas

Devido à propagação do coronavírus, o Governo lançou medidas de apoio às empresas, nomeadamente através de algumas Linhas de Crédito, porém muitas têm sido as dificuldades por parte das empresas em obter respostas. A maioria dos bancos não estão a conseguir dar resposta e quando dão já passaram muitos dias e as despesas das empresas continuam a somar.

Em primeiro lugar é preciso conhecer o diploma e entender que nem todas as empresas estarão elegíveis para beneficiarem destas medidas, depois será muito importante ter algum tipo de aconselhamento nesta matéria, especialmente com um profissional da área que possa, num curto espaço de tempo, dar uma resposta capaz.

Há sectores que são particularmente sensíveis e a epidemia tem estado a levar a uma grande diminuição do volume de negócios das empresas. O Governo considera que em qualquer dos casos, as empresas podem ver-se em dificuldades para cumprir as suas obrigações, em razão da quebra de receitas ou em manter o seu pessoal integralmente ocupado.

Vitor Freitas & André Lda A DS CRÉDITO FUNCHAL informa que, para além das medidas apresentadas pelo Governo, poderão existir outros mecanismos igualmente interessantes e quem sabe mais vantajosos para as empresas. O melhor conselho que esta empresa, que opera na área da Intermediação de Crédito com autorização do Banco de Portugal para o efeito, é que não entre em desespero e que procure aconselhamento, pois existem várias soluções disponíveis.

