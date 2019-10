Embarque numa aventura pelo Sudeste Asiático

Descubra a magia da Ásia numa viagem completa com voos desde Espanha, hotéis, visitas, um cruzeiro de 17 dias a bordo do navio Sapphire Princess, transfers e guia assistente incluído.

Uma viagem única com partida de Barcelona a 14 de Abril e duração de 22 dias, com um itinerário que lhe permitirá conhecer as cidades mais importantes e emblemáticas do sudeste da Ásia: Singapura, Ko Samui, Laem Chabang (Bangkok), Phu My (Ho Chi Min City), Chan May, Hong Kong, Taipei, Nagasaki, Busan, Xangai, Pequim (Tianjin), Singapura.

Com um preço de 3 633€ por pessoa, em alojamento duplo/camarote interior, este pacote inclui passagem aérea de/para Barcelona, transfers durante a viagem, guia assistente em Espanhol, 1 noite de estadia em Singapura, Xangai e Pequim, visitas de cidade também em Singapura, Xangai e Pequim, cruzeiro de 17 dias a bordo do Sapphire Princess, taxas portuárias, turismo, serviço, taxas de aviação (sujeitas a alteração).

Não estão incluídos no preço voo de/para Funchal e voo de/para Lisboa, despesas de reserva, bebidas, suplementos, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]