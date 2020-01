Durante a semana temos pratos do dia... e aos fins-de-semana as sugestões do chefe! Já experimentou?

No Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping, todos os dias temos pratos do dia diferentes e deliciosos, com várias opções para a sua refeição! No nosso menu de pratos do dia constam várias opções de escolha: sopa, a nossa sugestão económica (prato muito equilibrado onde se conjuga fruta com uma massa, por exemplo, e salada), uma salada, um prato de peixe ou um prato de carne e sobremesa. Já viu quantas opções possui durante a semana? É mesmo para condizer com a sua disposição e vontade diária! Faça da sua hora de almoço uma verdadeira experiência gastronómica!

Visite-nos e delicie-se com os nossos pratos do dia, à hora do almoço. Já agora, aos sábados e aos domingos, temos as sugestões do chefe, diferentes e imperdíveis, sempre das 12h às 23h! Venha desfrutar connosco do melhor da gastronomia italiana. Esperamos por si!

Telf: 291 936 267

