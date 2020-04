Divino Sapore com take away e entregas ao domicílio

O Ristoranti Pizzeria Divino Sapore, situado na Estrada Francisco Álvares de Nóbrega, 51 R/C Sul, na Queimada, Água de Pena, Machico, já tem ao seu dispor um serviço de take away. Para fazer o seu pedido basta ligar para os seguintes números: 291655127 ou 938011782 e nós atendemos imediatamente ao seu pedido, podendo também usufruir do nosso serviço de entregas ao domicílio. Os pagamentos podem ser feitos por MB WAY, através do seguinte número de telefone: 938011782 ou por multibanco.

Temos um menu variado e delicioso que pode consultar no site abaixo identificado. Ao seu dispor, temos massas frescas, ravioli, risottos, pregos, hambúrgueres, picados, cogumelos recheados e pizzas, entre outros.

Neste período de isolamento social conte connosco! Temos ao seu serviço uma equipa empenhada e dedicada em servir mais e melhor!

Ristoranti Pizzeria Divino Sapore

Contactos:

291655127/938011782

[email protected]

https://www.portalrest.com/index.html?idRest=130091&m=2&ask=0

Facebook: https://www.facebook.com/divinosaporepizzeria/