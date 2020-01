Diversão, estratégia e competição com a Paintball Madeira

A Paintball Madeira, fundada em 2002, é já uma empresa de referência no desporto de aventura e é uma das mais antigas da Região Autónoma da Madeira. Os serviços da nossa marca registada têm sido requisitados, ao longo dos anos, por milhares de pessoas satisfeitas pelo atendimento cinco estrelas que proporcionamos!

A Paintball Madeira aposta no desenvolvimento desta actividade lúdica e desportiva e por isso mesmo temos um campo na Camacha, junto ao antigo hotel, onde pode encontrar variadíssimos obstáculos, desafios aliciantes e tudo isto num cenário encantador, como aquele que é característico desta linda freguesia.

Além disso e nestas últimas décadas temos apostado em novos equipamentos e podemos afirmar que, neste momento, temos os melhores equipamentos do mercado! Da nossa equipa fazem parte 30 elementos, sendo possível praticar esta actividade com crianças e adultos em simultâneo. Para reforçarmos a nossa presença e para ajudarmos a projectar o paintball na nossa Região, a nossa empresa desenvolveu várias parcerias com instituições, empresas, escolas, escuteiros, bombeiros, entre tantas outras. São ligações importantes das quais estamos, naturalmente, orgulhosos. Na senda desta estratégia, estamos dispostos a firmar novas parcerias em 2020. Para isso, contamos com o seu interesse! Se a sua instituição privada ou pública estiver interessada em juntar-se aos nossos parceiros, basta entrar em contacto connosco através do 962 786 622.

Para o público em geral, gostaríamos de explicar que fazemos jogos no horário da manhã, de segunda a domingo, com início às 10h00 e durante a tarde às 14h00. A reserva dos jogos deve ser feita com 24 horas de antecedência.

Paintball Madeira

Contactos:

962 786 622

http://paintballmadeira.com

[email protected]

https://m.facebook.com/paintballmadeira