Disneyland®Paris – Viva a magia do universo Star Wars

O operador turístico Solférias lançou duas campanhas de venda antecipada para a nova temporada das “Lendas da Força – Uma Celebração Star Wars™”:

- Campanha de Inverno com reservas até 27 de Novembro de 2019 e chegadas à Disneyland®Paris entre 7 de Novembro e 1 de Abril 2020, incluindo descontos até 35% no alojamento e programa grátis para menores de 7 anos (em determinadas datas e excepto taxas);

- Campanha antecipada de Verão com reservas até 4 Março e chegadas à Disneyland®Paris entre 2 de Abril e 1 de Novembro 2020, incluindo descontos até 25% no alojamento e meia pensão (MP) gratuita (em determinados hotéis).

Com preços a partir de 428€ por pessoa em ocupação dupla, o pacote inclui voo TAP Lisboa / Paris / Lisboa, transferes em navette regular aeroporto/hotel/aeroporto, 2 noites de estadia em regime só alojamento no Disney’s Hotel Santa Fé® em época Super Baixa (consultar calendário de épocas Disney), com 30% de redução (já reflectida no preço), 3 dias de entradas nos parques Disneyland® e Walt Disney Studios, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.

Não estão incluídas as passagens aéreas desde o Funchal, despesas de reserva, taxas hoteleiras locais, extras de carácter pessoal bem como quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]