Dia dos Namorados, na Dermoclinic & Micropigmentação – Dori Silva

Para o próximo Dia dos Namorados, mime a sua cara metade!

À imagem da acção que realizamos no Natal, dando-lhe a oportunidade de presentar alguém especial, com um dos nossos Vouchers, é tempo de o fazer, mas na época do amor.

Temos os Vouchers – Dia dos Namorados, disponíveis na nossa Clínica. Se procura algo diferente, esta pode ser uma boa opção. Mimar a saúde, beleza e bem estar da sua pessoa especial, é um presente que demonstra atenção, carinho e preocupação.

Não deixe passar a oportunidade!

Para mais informações, fale connosco, através dos seguintes meios de contacto:

Através das Mensagens, na nossa página de Facebook;

Através do nosso contacto telefónico: 291 645 834;

Através do nosso email: [email protected]