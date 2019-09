Descubra o parque de merendas e lazer dos Lamaceiros

Dotado de espaços para estacionamento, instalações sanitárias e um miradouro com vista sobre a Ribeira da Janela e parte da Costa Norte, o parque de merendas e lazer dos Lamaceiros, no concelho do Porto Moniz, dispõe também de uma vasta área verde e de três zonas cobertas para churrasco apoiadas por mesas e bancos, naquele que é um ambiente perfeito para piqueniques.

Outra das particularidades deste parque assenta num moinho de trigo, construído por solicitação da população local e que está à disposição dos agricultores para fazerem farinha, curiosamente, o apelido do autarca que inaugurou a empreitada em Agosto de 2004, Gabriel Farinha.

O espaço é muito concorrido para convívios, especialmente em feriados e fins-de-semana, por familiares, amigos e conhecidos, mas há ainda uma considerável percentagem de madeirenses que não conhecem esta zona algo recôndita.

Poder fazer uma levada, mas comece a caminhar bem cedo

A Levada da Ribeira da Janela inicia mesmo ali ao lado do parque. Ao longo dos seus 13 quilómetros de extensão, o trilho conduz os caminhantes para o interior único deste vale e só pára na madre da Ribeira da Janela. Entre ida e volta, o percurso leva cerca de oito horas a ser efectuado.

Para além disso, é por via desta levada que a central hidroeléctrica da Ribeira da Janela utiliza as águas conduzidas pelo canal até uma câmara de acumulação localizada no sítio dos Lamaceiros, sobranceira à foz da ribeira, à cota de cerca de 410 metros.