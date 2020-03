Cruzeiro pelo Báltico

Em Julho a Royal Caribbean sugere uns dias de férias pelo Báltico a bordo do navio Jewel of the Seas.

Com partidas nos dias 4 e 18 de Julho, esta viagem de 10 dias começa com embarque em voo TAP até Estocolmo com estadia de uma noite e embarque no cruzeiro no dia seguinte. A partir daí o percurso incluirá São Petersburgo (Rússia), Helsínquia (Finlândia), Tallinn (Estónia), Visby (Suécia) e chegada de novo a Estocolmo com pernoita e partida no dia seguinte com regresso a Lisboa.

O preço por pessoa será desde 1 869€ em camarote duplo interior cat. 4V, 2 069€ para camarote duplo exterior cat. 8N, e 2 335€ para camarote duplo com varanda cat. 6D.

Esta viagem inclui passagens aéreas Lisboa/Estocolmo/Lisboa em voo regular TAP, em classe turística, transferes aeroporto / hotel / porto / hotel / aeroporto, 2 noites de estadia em hotel de 4* em Estocolmo (1 antes e 1 depois do cruzeiro) com pequeno-almoço, cruzeiro de 8 dias/7 noites de acordo com o camarote duplo escolhido com pensão completa, taxas portuárias, de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e seguro.

Não estão incluídas no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, gratificações, excursões em terra, bebidas, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]