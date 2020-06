Coral lança uma nova Sidra

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) acaba de lançar uma nova sidra dentro da marca Coral.

Oficializada no dia da Região, esta sidra, que foi idealizada pelos seus mestres cervejeiros, “combina sumo de maçã fermentada durante dois meses resultando num aroma elegante em que se sente a acidez das maçãs verdes”, de acordo com a nota de imprensa distribuída pela ECM.

“A sua aparência está entre o ouro e o dourado profundo translúcido” e “deve ser servida bem gelada e/ou num copo cheio de gelo”, avança a mesma informação, acrescentando que “é o refresco ideal para matar a sede nas alturas mais quentes do ano, podendo ser acompanhada por uma diversidade gastronómica que vai desde as carnes grelhadas, passando por as pastas, os pratos vegan e a cozinha asiática”.

A nova sidra encontra-se disponível em formato garrafa de vidro 25cl e barril, nos pontos de venda habituais, com uma imagem elegante e apelativa criada internamente pelo departamento de marketing da ECM.